Загитова не придает особое значение чемпионату России

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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова высказалась относительно предстоящего чемпионата России в Саранске, передает «РИА Новости».

Спортсменку спросили, кажется ли он ей более сложным, чем финал Гран-при в Ванкувере.

«Не нужно придавать этому значение, не нужно всем писать, что это что-то означает. Перед Олимпиадой было намного сложнее. Для меня все старты важные, и я пытаюсь на каждый из них настроиться одинаково», — подчеркнула Загитова.

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Фигуристка завоевала серебро в финале Гран-при в Канаде, набрав 226, 53 балла по сумме двух программ. Рики Кихира заняла первое место с результатом в 233,12 балла. Третьей стала Елизавета Туктамышева (215,32).

Ранее российские фигуристки заняли первые три места в юниорском финале Гран-при.