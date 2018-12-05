Адвокат Кокорина обвинила потерпевших в ложных показаниях

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Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова обвинила потерпевших в ложных показаниях, передает «Советский спорт».

В Тверском суде города Москвы проходит заседание, в ходе которого решается вопрос о мере пресечения для Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

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«В обвинении ошибочно указано, что четыре обвиняемых ударили по два раза руками. Также указано, что они использовали ненормативную лексику. Мой подзащитный содержится сегодня под стражей на основании заведомо ложных показаний потерпевших.

Очень смешно слышать от следствия, что прекрасный футболист «Зенита» с армией болельщиков, игрок национальной сборной выйдет из зала суда и продолжит заниматься преступлениями.

Я считаю, что дежурные фразы, которые применяет следствие, сегодня неприменимы к моему подзащитному.

Я очень прошу, ваша честь, внимательно отнестись к тому, что сегодня сказано защитой и дать возможность моему подзащитному выйти из-под ареста. Суд мудр, он может изменить меру пресечения», — заявила адвокат.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее адвокат Мамаева упрекнул следствие в лукавстве.