Задержан подозреваемый в нападении на автобус с игроками «Боки Хуниорс»

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Аргентинская полиция задержала болельщика, подозреваемого в причастности к нападению на автобус футбольного клуба «Бока Хуниорс», сообщает ТАСС.

По информации телеканала Jornal Noticias, правоохранительными органами были проведены четыре обыска. По результатам одного из них был задержан Матиас Себастьян Фирпо, которому предъявлены обвинения в «нанесении вреда здоровью с отягчающими обстоятельствами». Правоохранительные органы не исключают новые задержания.

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Перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес между «Ривер Плейтом» и «Бокой Хуниорс» фанаты «Плейта» напали на автобус с футболистами «Боки», забросав игроков камнями и баллонами со слезоточивым газом. Из-за беспорядков было решено перенести матч из Аргентины в Испанию.

Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Барнабеу» в Мадриде 9 декабря.

Ранее сообщалось, что стадион «Бока Хуниорс» был эвакуирован из-за сообщения о бомбе.