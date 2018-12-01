Матч «Оренбург» — «Крылья Советов» перенесен из-за мороза

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Матч 16-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов» перенесен из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает ТАСС.

За час до стартового свистка температура воздуха в Оренбурге опустилась до минус 17 градусов.

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Другую встречу тура между «Енисеем» и грозненским «Ахматом» отменять не стали, так как после замера температуры градусник показал минус 13,9 градусов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее вратарь «Енисея» назвал издевательством проведение матча в 15-градусный мороз.