Туктамышева рассказала о «фонтанирующем» идеями Мишине

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказал о показательном номере с раздеванием, передает «Комсомольская правда».

Выступление стало фишкой отечественной спортсменки, после чего ее активно начали обсуждать в прессе.

«Алексей Николаевич Мишин всегда фонтанирует идеями, которые воспринимаются «на ура». Он ведь хорошо меня знает! Другой человек, может, и не согласился бы, но меня долго уговаривать не пришлось. Но не ожидала, что номер произведет такой фурор. Ведь я не первая, кто по ходу гала-концерта расставался с частью костюма! Хотелось сделать настоящий показательный номер, и, по-моему, он получился», — сказал россиянка.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка перепутала ступени пьедестала на церемонии награждения.