Сигурдссон: ЦСКА ждет непростая игра с «Ростовом»

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Исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал предстоящий матч с «Ростовом» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передают «Известия».

Хавбек считает, что эта встреча будет сложной для армейцев.

«В «Ростове» выступает несколько моих соотечественников, поэтому я иногда наблюдаю за этой командой. Могу сказать, что нас ждет крайне непростая игра. Для обоих клубов она имеет важное значение с точки зрения борьбы за высокие места в РПЛ», — подчеркнул Сигурдссон.

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Встреча состоится 2 декабря в 16.30 по московскому времени.

Ранее ЦСКА уступил «Виктории Пльзень» (1:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и лишился шансов на попадание в плей-офф турнира.