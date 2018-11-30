Сигурдссон: ЦСКА ждет непростая игра с «Ростовом»
Исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал предстоящий матч с «Ростовом» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передают «Известия».
Хавбек считает, что эта встреча будет сложной для армейцев.
«В «Ростове» выступает несколько моих соотечественников, поэтому я иногда наблюдаю за этой командой. Могу сказать, что нас ждет крайне непростая игра. Для обоих клубов она имеет важное значение с точки зрения борьбы за высокие места в РПЛ», — подчеркнул Сигурдссон.
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Встреча состоится 2 декабря в 16.30 по московскому времени.
Ранее ЦСКА уступил «Виктории Пльзень» (1:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и лишился шансов на попадание в плей-офф турнира.