Американский боец упрекнул Хабиба Нурмагомедова в трусости
Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон отреагировал на заявление российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова о предпочтительном сопернике, передает «Советский спорт».
Фергюсон является первым претендентом на титульный поединок против россиянина, однако Нурмагомедов заявил, что хотел бы встретиться с боксером Флойдом Мейвезером.
«Я пытался быть милым, но ты все еще моя сучка, Хабиб. Ты не можешь боксировать ни с кем, кроме бумажного мешка. Я вижу, как ты и твоя команда оттачиваете работу ног – удираете от тех, кто может надрать вам задницу. Продолжайте в том же духе, ничтожные человечки. Фанаты любят меня больше, чем тебя. Я настоящий чемпион, болван», — написал американец в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что UFC не исключает реванш Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.
- 306041 просмотр СБ ООН проводит экстренное заседание по конфликту России и Украины
- 209334 просмотра «Керченского стрелка» кремировали и похоронили под чужой фамилией
- 199942 просмотра Почему указ о военном положении на Украине опубликовали с ошибкой
- 155923 просмотра Что означает введение военного положения для Украины
- 127561 просмотр В Красноярске подростки ради забавы подожгли сверстника на катке
- 118881 просмотр Конфликт в Черном море: чего ждать России
- 116760 просмотров Карлсен обыграл Каруану в матче за звание чемпиона мира
- «Нью-Йорк Сити» объявил об уходе легенды сборной Испании
- Неймар вышел травмированным на матч против «Ливерпуля»
- Сауль Альварес намерен стать чемпионом мира в трех весовых категориях
- Экс-тренер «Спартака» Каррера откроет собственный сайт
- Украинские боксеры Усик и Ломаченко устроили танцевальный баттл
- Каспаров поражен уровнем Карлсена в быстрых шахматах
- Японец Ханю пропустит финал Гран-при из-за травмы
- Хет-трик Кросби не помог «Питтсбургу» победить «Колорадо»
- Украинский боксер жестко раскритиковал ситуацию со спортом в стране
- 30 сейвов Худобина помогли «Далласу» обыграть в овертайме «Калгари»