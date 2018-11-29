Американский боец упрекнул Хабиба Нурмагомедова в трусости

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон отреагировал на заявление российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова о предпочтительном сопернике, передает «Советский спорт».

Фергюсон является первым претендентом на титульный поединок против россиянина, однако Нурмагомедов заявил, что хотел бы встретиться с боксером Флойдом Мейвезером.

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«Я пытался быть милым, но ты все еще моя сучка, Хабиб. Ты не можешь боксировать ни с кем, кроме бумажного мешка. Я вижу, как ты и твоя команда оттачиваете работу ног – удираете от тех, кто может надрать вам задницу. Продолжайте в том же духе, ничтожные человечки. Фанаты любят меня больше, чем тебя. Я настоящий чемпион, болван», — написал американец в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что UFC не исключает реванш Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.