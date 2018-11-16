В РФС считают поражение сборной России от Германии «незазорным»

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал отчет о товарищеском матче сборной России с национальной команды Германии, сообщает «Советский спорт».

В организации поддерживают футболистов, несмотря на разгромное поражение от соперников со счетом 0:3.

«Несмотря на обескураживающий первый тайм, сборная России не поникла духом, а, напротив, выдала бодрое начало второго тайма. Наша дружина прибавила в скорости, стала высоко накрывать немцев, заставляя соперников ошибаться», — гласит сообщение.

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В РФС считают, что этот проигрыш не скажется на репутации команды.

«Тренеры обеих команд Станислав Черчесов и Йоахим Лев по ходу второго тайма произвели серию замен. Игра немного лишилась стройности, россияне старались ускорить темп матча, немцы — сбивали его, действуя по счету. У сборной России было несколько полумоментов для взятия чужих ворот, так же, как и у Германии. В результате закономерная ничья по итогам второго тайма и поражение по итогам всего матча — 0:3. Сильно расстраиваться этому счету не стоит — проиграть в гостях Германии смешанным составом незазорно», — написано в отчете.

Встреча проходила в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена - Центральштадион».

Российским футболистам предстоит встреча со Швецией в рамках Лиги наций 20 ноября.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал рекордсменом национальной команды по поражениям.