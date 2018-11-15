Боец ММА Минеев намеренно скрыл тяжелую травму перед боем с Исмаиловым

Российских боец ММА Владимир Минеев заявил, что в ближайшее время у него не запланировано никаких поединков из-за тяжелой травмы, передает Sport24.

Травма была получена бойцом еще до боя с Магомедом Исмаиловым. Поединок, который состоялся 20 октября, завершился ничейным результатом.

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«В ближайшее время у меня боя не будет по состоянию здоровья. Я прошел углубленное медицинское обследование после боя, и выяснилось, что у меня тяжелая травма левого плеча. У меня разрыв акремиально-ключичного сочленения и отрыв костной ткани.

Травму я получил за две недели до боя с Магомедом. Да, я умышленно скрыл этот факт от своих тренеров и промоутеров, потому что был высокий риск того, что меня снимут с этого боя, а сниматься уже было нельзя. Лимит отказов уже был исчерпан», — рассказал Минеев.

Ранее англичанин Аскем снялся с боя ММА против россиянина Шлеменко.