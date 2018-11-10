Еще один тренер отказался от работы в «Реале»

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес прокомментировал появившуюся в прессе информацию о своем возможном назначении в мадридский «Реал», передает «Советский спорт».

Испанский специалист отметил, что в данный момент его интересует только работа с «красными дьяволами».

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«Я не хочу говорить о том, контактировал ли мой агент с «Реалом». Это неуместно и неуважительно. Я повторю то же самое, что и раньше: единственное, что меня интересует, — это сборная Бельгии», — приводит слова Мартинеса Goal.

«Сливочные» также потерпели неудачу в переговорах с экс-наставником «Челси» Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что Бельгия была готова отпустить Мартинеса в «Реал».