Акинфеев поделился мнением о перспективах Помазуна в ЦСКА

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал выступления голкипера московского ЦСКА Ильи Помазуна, передает «Спорт-Экспресс».

Футболист считает, что Помазун способен на многое в составе армейцев.

«У нас есть Илья Помазун, второй вратарь, который сыграл в Риме матч на высочайшем уровне. И те матчи, что он играл в Кубке — в нем нет сомнений. Судя по тренировкам, если он будет стараться, то вырастет хорошим вратарем, и с моим участием. Нужно всегда трудиться», — рассказал вратарь в интервью ютуб-каналу «Футбольные люди».

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Также Акинфеев отметил, что одноклубник всегда может советоваться с ним.

Ранее нападающий итальянской «Ромы» Эдин Джеко высказался относительно матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.