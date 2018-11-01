Болельщики «Спартака» освистали полузащитника Глушакова

На матче 1/8 финала Олимп — Кубка России между московским «Спартаком» и махачкалинским «Анжи» болельщики неодобрительно встретили капитана столичной команды Дениса Глушакова, сообщает «Советский спорт».

При объявлении стартового состава диктор на стадионе произносил номер и имя, а фанаты кричали фамилию. Когда был произнесен игровой номер Глушакова, болельщики ответили свистом и гулом. Также на трибунах появились баннеры с оскорблением футболиста и руководства команды.

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Стоит отметить, что матч проходит на родном стадионе красно-белых «Открытие Арена».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Спартак» и «Анжи» назвали составы на матч Олимп — Кубка России.