Экс-тренер «Спартака» отказался возглавить «Реал»

Наставник «Суонси» Микаэль Лаудруп Reuters
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Датский специалист Микаэль Лаудруп отклонил предложение мадридского «Реала» по поводу должности главного тренера, сообщает AS.

По информации испанского издания, руководство «сливочных» выходило на Лаудрупа с предложение занять место уволенного Хулена Лопетеги, однако тренер ответил отказом, назвав ситуацию в «Реале» разрушительной.

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54-летний Лаудруп выступал за «королевский клуб», когда был профессиональным футболистом. В карьере тренера он с 2008 по 2009 год возглавлял московский «Спартак», а сейчас работает в катарском «Аль-Райяне».

Ранее сообщалось, что «Реал» на месяц лишился основного защитника из-за травмы.