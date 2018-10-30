Скаут «Манчестер Юнайтед» просматривал двух игроков «Спартака»

Скаут английского »Манчестер Юнайтед», присутствовавший на игре 12-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Спартаком», просматривал двух футболистов московского клуба, сообщает «Евро-футбол».

По информации издания, скаут «красных дьяволов» наблюдал за игрой вратаря Александра Максименко и полузащитника Михаила Игнатова.

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Отмечается, что Игнатов привлек внимание английского клуба тем, что попал в основную команду красно-белых в 18 лет. В матче с «Рубином» он сыграл 90 минут.

В текущем сезоне Игнатов провел семь матчей и отметился одним забитым мячом. На счету Максименко 17 матчей и 19 пропущенных мячей.

Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» оскорбляли Дениса Глушакова перед матчем с «Рубином».