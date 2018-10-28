«Локомотив» разгромил «Енисей» в матче чемпионата России
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Московский «Локомотив» одержал разгромную победу над красноярским «Енисеем» в матче 12-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Алексей Миранчук, Мануэл Фернандеш и Эдер.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Локомотив», набравший 21 очко, поднялся на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Енисей» (шесть очков) занимает последнее 16-е место.
Россия. Премьер-лига. 12-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Локомотив» (Москва) — 0:3
Голы: 0:1 — Миранчук, 22; 0:2 — Фернандеш, 81; 0:3 — Эдер, 84