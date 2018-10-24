Стало известно число пострадавших в римском метро россиян

Стало известно число пострадавших в римском метро граждан России перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», сообщает «РИА Новости».

По информации посольства Италии, из-за поломки в механизме эскалатора на станции метро «Респубблика» получили ранения 15 российских болельщиков. Все госпитализированы в местные больницы.

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Поверенный в делах российского посольства в Италии Максим Бурляй также утверждает, что три человека находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, что один из эскалаторов, ведущих вниз — на станцию, сломался, и полотно начало двигаться с большой скоростью, из-за чего люди наваливались друг на друга.

Ранее сообщалось, что посольство России в Италии предложило помощь гражданам Украины, которые пострадали в давке.