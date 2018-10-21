В американских СМИ Овчекина назвали лучшим снайпером НХЛ

Журналист американского канала Грег Вышински прокомментировал игру российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Советский спорт».

Вышински дал высокую оценку навыкам хоккеиста.

«Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ. Это что-то замечательное, так как все команды более десяти лет пытаются найти способ защититься от его броска. Овечкин забросил 613 шайб к 33 годам. Если в этом сезоне он снова отличится 50 раз, то к концу чемпионата выйдет на 13-е место в истории», — поделился мнение Вышински в ESPN.

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Он подчеркивает, что российский нападающий способен побить рекорд Уэйна Гретцки, который выигрывал четыре раза Кубок Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерз».

«Если Овечкин сохранит здоровье, мы можем стать свидетелями падения рекорда Уэйна. Это наилучший шанс с того времени, как закончил Лемье, а Яромиру Ягру помешали локауты и желание заработать денег в КХЛ. Как бы то ни было, именно Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ», — заключил журналист.

20 октября «Вашингтон Кэпиталз» одолели «Флорида Пантерз» со счетом 6:5.

Ранее сообщалось, что Овечкин может получить дисквалификацию за силовой прием.