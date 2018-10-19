«Спартак» расторг контракт с главным тренером

Вадим Епанчинцев покинул пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак».

«Мы расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Хотел бы поблагодарить руководство клуба, в частности Алексея Юрьевича Жамнова, за доверие. Совместно нам удалось проделать большую работу», — цитирует Епанчинцева ТАСС.

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Специалист возглавил красно-белых перед сезоном-2017/18. Под его руководством клуб впервые с 2011 года пробился в плей-офф КХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате «Спартак» в 19 матчах одержал восемь побед.