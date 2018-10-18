Семак о Кокорине и Мамаеве: за свои поступки нужно отвечать

<img src="//img.gazeta.ru/files3/505/11925505/RIAN_5615245.HR-pic905-895x505-5443.jpg">

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с нападающим петербургской команды Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, передает «Спорт-Экспресс».

Футболисты находятся в СИЗО из-за обвинения в избиении трех человек.

Реклама

«Сейчас страсти немножко улеглись, в высказываниях на эту тему стало больше рационализма. Есть истерия, которая основана на моральной составляющей. И есть закон. Разумеется, оправдать поступок не может никто. Но шанс на ошибку есть у всех.

Слава богу, все не закончилось более тяжелыми последствиями. Для меня это самое главное. Безусловно, ребята заслуживают наказания — но оно должно быть справедливым. Не потому, что это Кокорин и Мамаев. А таким же, каким было бы для Иванова, Петрова, Сидорова…

Жаль ли мне их? Конечно. Но за свои поступки нужно отвечать», — заявил специалист.

Ранее губернатор Кубани высказался о будущем Мамаева в «Краснодаре».