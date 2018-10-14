Сборная России обыграла Турцию в матче Лиги наций‍

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Сборная России уверенно переиграла команду Турции в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций со счетом 2:0, сообщает «Советский спорт».

В составе россиян мячами отличились защитник Роман Нойштедтер, для которого этот мяч стал первым за национальную сборную, и полузащитник Денис Черышев, который стал лучшим бомбардиром команды в Лиге наций, отличившись на 20-й и 78-й минутах соответственно.

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Сборная России имеет семь очков после трех матчей и уверенно идет на первом месте в турнирной таблице группы 2 Лиги B. В первой игре двух сборных в Лиге наций успех также остался за подопечными Станислава Черчесова (2:1).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее сообщалось, что сборные Румынии и Сербии не забили мячей в матче Лиги наций.