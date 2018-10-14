Нурмагомедов вызвал на бой Мейвезера

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к американскому боксеру-профессионалу Флойду Мейвезеру-младшему, передает «Советский спорт».

Дагестанский спортсмен призвал бывшего чемпиона мира по боксу выйти с ним на бой, бросив вызов через инстаграм менеджера Дехуана Блэйка.

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«Вперед, Флойд! Я готов выйти на поединок: 50-0 против 27-0. Мы оба никогда не проигрывали. Почему бы и нет? Давай! В этих джунглях только один король — это я, потому что мне удалось свалить Конора, а ему нет. И я сделал это легко», — заявил Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что российский боец ММА Федор Емельяненко одолел американца Чейла Соннена в полуфинале Гран-при тяжеловесов Bellator, одержав победу техническим нокаутом в первом раунде.