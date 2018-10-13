Адвокат жены Глушакова: футболиста «Спартака» могут подставлять советчики

<img src="//img.gazeta.ru/files3/939/12019939/RIAN_5478596.HR-pic905-895x505-24624.jpg">

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, высказал предположение, что футболиста подставляют его советчики, сообщает «Комсомольская правда».

«Вместо того, чтобы расторгнуть брак и поделить имущество в соответствии с законом, он каждый раз предпринимает попытки каких-то «фокусов», но настолько прозрачные и очевидные, что возникает большое количество вопросов: либо его подставляют его советчики, либо это его личная инициатива.

Реклама

Но мы видим, что он действительно рискует понести уголовное наказание, если те обстоятельства, о которых я сказал, найдут документальное подтверждение. А мы, безусловно, запросим еще раз выписки, и в случае, если это соответствует действительности, мы подготовим заявление в правоохранительные органы, по итогам проверки должны будут вынести процессуальное решение, есть ли состав преступления в этих действиях Глушакова», — сказал Жорин.

Ранее сообщалось, что Глушакову может грозить уголовный срок за сокрытие денег при разводе.