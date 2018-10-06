Отец Нурмагомедова предсказал раунд нокдауна Макгрегора

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова сказал, в каком раунде соперник его сына ирландец Конор Макгрегор окажется на полу, сообщает RT.

«Конор еще не встречался с таким соперником, как Хабиб. Не чувствовал его контроль, силу и физику. У нас есть определенная установка: в середине первого — конце второго раунда мы должны активно прессинговать, используя захваты. К этому времени соперник дважды окажется на полу», — заявил отец спортсмена.

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Поединок Нурмагомедова и Макгрегора за титул чемпиона в легком весе состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.

Ранее сообщалось, что Макгрегор хотел ударить российского бойца ММА на церемонии взвешивания перед турниром.