Отец Нурмагомедова предсказал раунд нокдауна Макгрегора
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова сказал, в каком раунде соперник его сына ирландец Конор Макгрегор окажется на полу, сообщает RT.
«Конор еще не встречался с таким соперником, как Хабиб. Не чувствовал его контроль, силу и физику. У нас есть определенная установка: в середине первого — конце второго раунда мы должны активно прессинговать, используя захваты. К этому времени соперник дважды окажется на полу», — заявил отец спортсмена.
Поединок Нурмагомедова и Макгрегора за титул чемпиона в легком весе состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.
Ранее сообщалось, что Макгрегор хотел ударить российского бойца ММА на церемонии взвешивания перед турниром.