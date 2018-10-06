Украинский футболист будет болеть против Хабиба Нурмагомедова
Украинский полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от предстоящего поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, сообщает «Советский спорт».
«Болеть в предстоящем поединке я буду за Конора. Но если бы меня спросили, на кого я бы поставил деньги, то это был бы Хабиб.
Реклама
Мне кажется, что Хабиб победит, он очень силен в партере, а это не самая сильная сторона Конора», — сказал Ярмоленко в интервью FootballHub.
6 октября Нурмагомедов проведет защиту титула чемпиона UFC в среднем весе в поединке против Макгрегора. Бой состоится в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229.
Ранее глава Федерации борьбы России обратился к Нурмагомедову.