Украинский футболист будет болеть против Хабиба Нурмагомедова

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Украинский полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от предстоящего поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, сообщает «Советский спорт».

«Болеть в предстоящем поединке я буду за Конора. Но если бы меня спросили, на кого я бы поставил деньги, то это был бы Хабиб.

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Мне кажется, что Хабиб победит, он очень силен в партере, а это не самая сильная сторона Конора», — сказал Ярмоленко в интервью FootballHub.

6 октября Нурмагомедов проведет защиту титула чемпиона UFC в среднем весе в поединке против Макгрегора. Бой состоится в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229.

Ранее глава Федерации борьбы России обратился к Нурмагомедову.