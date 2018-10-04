Неймар назвал трех лучших футболистов мира
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар назвал свою тройку лучших футболистов мира на данный момент, передает «Советский спорт».
Бразилец отметил, что на «Золотой мяч» в 2018 году будут претендовать форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, его бывший одноклубник по «Барселоне» Лионель Месси и нынешний партнер в «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
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«Назвать три фамилии финалистов? Я бы выбрал Роналду, Месси и Килиана Мбаппе», – цитирует Неймара ESPN.
Ранее сообщалось, что хет-трик Неймара помог «ПСЖ» разгромить «Црвену Звезду».