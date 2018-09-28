Американского легкоатлета чуть не отстранили от соревнований из-за мяса
Американское антидопинговое агентство (USADA) оправдало легкоатлета Уилла Клэя, обвиненного в использовании сильного допинга, сообщает ТАСС.
В анализах Клэя был обнаружен кленбутерол. Изучив вопрос, агентство сделало вывод, что запрещенное вещество попало в организм трехкратного призера Олимпийских игр случайно.
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По утверждениям членов USADA, допинг-тест показал положительный результат, так как в Мексике Клэй съел мясо, зараженное кленбутеролом. В таких странах, как Мексика и Китай, это вещество используют, чтобы животные быстрее набирали вес.
Напомним, что в августе американец завоевал серебро в тройном прыжке на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.