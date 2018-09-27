Дзюба предрек Глушакову уход из «Спартака»

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался по поводу скандала с отстранением полузащитника Дениса Глушакова от работы с основной командой московского «Спартака», передает «Советский спорт».

Форвард выразил мнение, что его соотечественнику придется покинуть стан красно-белых.

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«Возможно, Глушакову стоит уехать. Сейчас у него некоторое испытание в жизни. Наверное, придется куда-то уйти и там доказывать свою состоятельность с нуля. Мне кажется в нашей стране всегда так – либо ты король, либо ты худший.

Глушаков уже взрослый парень и если захочет, то проявит свой характер. Я не вмешиваюсь, это его дело. Надеюсь, он с честью выйдет из этой ситуации», – заявил Дзюба в эфире программы «Футбол России».

Глушаков и его одноклубник Андрей Ещенко были отстранены от тренировок со «Спартаком» из-за поставленного лайка под видеозапись актера Дмитрия Назарова, в которой тот критиковал тренера столичной команды Массимо Карреру.

Ранее сообщалось, что бывший игрок ЦСКА встал на защиту Глушакова и Ещенко.