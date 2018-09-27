Тактаров: Нурмагомедов спрячется от Макгрегора, как типичный горный мужчина

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Бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров поделился мнением о предстоящем поединке россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, передает «СЭ».

«Мне неинтересен этот поединок. Это будет скучный бой, потому что Конор будет осторожен после двухгодичного простоя, а Хабиб – еще более осторожный, как типичный горный мужчина. У них есть ген осторожности. Приходит сильное войско – они прячутся в горы, все куда-то деваются.

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Я давно советовал взять ему мексиканского тренера, потому что они прививают бесстрашие. Да, Хабиб самый смелый в Дагестане, но с Абдулманапом он дальше не вырос. Передать Хабиба другому тренеру было очень мудрым решением», — заявил Тактаров.

Бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедова и Макгрегора будет судить американец.