СМИ: Глушаков и Ещенко отстранены от работы со «Спартаком»

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Игроки московского «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко отстранены от работы с основной командой клуба, сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания, из-за лайка скандального стихотворения актера Дмитрия Назарова про тренера красно-белых Массимо Карреру футболисты были отстранены от тренировочного процесса и не будут включены в заявку команды на матч 1-го тура Лиги Европы против «Рапида». Решение об отстранении принимал Каррера.

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После поражения от «Ахмата» в матче 7-го тура чемпионата России Назаров опубликовал видео со стихотворением, в котором назвал итальянского специалиста «гусем». Глушаков и Ещенко лайкнули запись актера. Оба футболиста не принимали участия в игре против грозненской команды.

Также отмечается, что руководство столичной команды рассматривает вопрос о применении к игрокам дополнительных санкций.

Ранее сообщалось, что Глушаков опроверг сообщения о конфликте с Каррерой.