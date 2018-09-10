Боец Монсон стал депутатом городской думы в России
Американский боец Джефф Монсон, который недавно получил российское гражданство, стал депутатом городской думы Красногорска, сообщает РБК .
Спортсмен заявил о намерении стать депутатом в начале июня, российский паспорт он получил 12 июня. В своей анкете кандидата в депутаты он указал, что работает в АНО «Спортивный клуб «Зоркий» тренером по физической подготовке.
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Супруга бойца Евгения рассказала о том, что весной он написал отказ от гражданства США и сдал американский паспорт.
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