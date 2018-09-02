У признавшегося в допинге олимпийского чемпиона не отберут медаль

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет лишать признавшегося в нарушении антидопинговых правил десятиборца Кристиана Шенка, сообщает «Советский спорт».

Как отметили в организации, МОК приветствует решение спортсмена признаться в употреблении запрещенных препаратов.

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«Согласно нашим правилам, для этого и аналогичных случаев срок давности истек. Мы приветствуем признание спортсмена и надеемся, что оно поможет прояснить ситуацию в прошлом и усилить борьбу с допингом. В то же время мы надеемся, что результаты размышлений Шенка будут способствовать его личному благополучию, и желаем ему всего наилучшего в решении проблем со здоровьем», — приводит заявление МОК Inside the Games.

53-летний Шенк, на Олимпиаде-1988 защищавший цвета ГДР, завоевал золотую медаль по легкой атлетике в десятиборье.

Ранее сообщалось, что пойманный на допинге американский спортсмен заявил о своей чистоте.