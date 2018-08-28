Новичок «Локомотива»: команда отталкивается только от своих возможностей

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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о подготовке команды к матчу пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против махачкалинского «Анжи», передает газета «Известия».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу столичных «железнодорожников».

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«Конечно, я слышал про «Анжи» до этого, помню, что там играли известные игроки. Знал, что сейчас у них не самое лучшее финансовое положение, но мы не должны думать об этом. В подготовке к игре мы отталкивались от своих возможностей и были максимально сконцентрированы», — поделился Крыховяк.

Ранее сообщалось, что Смолов не вызван в сборную после провала на ЧМ-2018.