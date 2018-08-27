Болельщики «Дженоа» молчали 43 минуты в память о погибших в Генуе

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Болельщики «Дженоа» на своем стадионе на матче с «Эмполи» почтили память погибших во время крушения моста в Генуе, сообщает ТАСС.

По информации агенства Associated Press, фанаты молчали 43 минуты. Именно столько жертв в этой трагедии.

Встреча прошла в Генуе и завершилась победным для хозяев счетом 2:1. На 43-й минуте встречи на электронном табло стадиона вывели список с именами жертв трагедии, а болельщики на стадионе начали аплодировать и скандировать название своего города.

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14 августа в итальянском городе Генуя рухнул мост Моранди.

Ранее команда «Феррари» почтила память жертв обрушившегося моста в Италии.