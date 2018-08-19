Азар: я счастлив в «Челси» и никуда не уйду в этом сезоне
Бельгийский полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар заявил, что останется в клубе, передает «Советский спорт».
«Все помнят, что я сказал после чемпионата мира, но правда в том, что я счастлив быть здесь. Я больше не хочу говорить на эту тему. У меня еще два года по контракту, поэтому давайте посмотрим, что произойдет в будущем. Я никуда не уйду в этом сезоне», — цитирует Азара RMC.
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Бельгиец отметился голевой передачей в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского «Арсенала».
Ранее в «Челси» прояснили ситуацию с переходом Азара в «Реал».