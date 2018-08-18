Леброн Джеймс помог одноклубнику пережить паническую атаку

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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс помог пережить паническую атаку своего бывшему одноклубнику Кевину Лаву, сообщает «Советский спорт».

В январе 2018 года Лав не смог продолжить матч Национальной баскетбольной лиги (НБА) из-за панической атаки. Как рассказал игрок «Кливленд Кавальерс», его тогдашний одноклубник помог ему справиться с этим.

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«Это был особенный момент. Леброн остановил меня в командном автобусе: «У тебя есть минутка?». Он пожал мне руку, посмотрел в глаза и сказал: «В этот день ты помог многим людям. Это важно». Это был такой мощнейший момент для меня. Лучший спортсмен в мире, лучший баскетболист в мире, со всем своим влиянием – он выказал мне поддержку. Это было так важно для меня», — приводит слова Лава The Score.

Ранее сообщалось, что Джеймс стал продюсером документального фильма о роли спорта в политике.