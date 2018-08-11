Лукашенко о победе «Динамо» над «Зенитом»: бог был на нашей стороне

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал поражение петербургского «Зенита» от минского «Динамо» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы, передает «Советский спорт».

По мнению главы государства, минчане подарили праздник всей стране, а игроки сине-бело-голубых недооценили белорусскую команду.

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«Они подарили праздник всей стране. Молодцы! Они боролись до конца. Тут шапкозакидательством не надо заниматься. Это они играли не с миллионерами, а с миллиардерами! У «Зенита» сезон только начался. Они с распальцовкой приехали, и, так чувствую, недооценили минчан. Ну и, конечно, бог был на нашей стороне, потому что мячи такие забивали, что иногда просто везло. А везет сильнейшим», – приводит слова Лукашенко БелТА.

«Динамо» разгромило «Зенит» со счетом 4:0. Ответная игра пройдет 16 августа в Санкт-Петербурге.

Ранее тренер минского «Динамо» высказался о премиальных за победу над «Зенитом».