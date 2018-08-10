В Минске задержали 14 фанатов «Зенита» после разгрома от «Динамо»
Сотрудники белорусской милиции задержали 14 россиян во время футбольного матча между минским «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом», сообщает ТАСС.
«Во время проведения матча на территории стадиона и прилегающей территории задержано 16 граждан: два гражданина Республики Беларусь и 14 граждан Российской Федерации. В отношении всех их было составлено 16 протоколов об административных правонарушениях.
В результате четких и слаженных действий сотрудников милиции правопорядок был обеспечен в полном объеме, чрезвычайных происшествий на стадионе и прилегающей к стадиону территории не зафиксировано. Угроз общественной безопасности и иных правонарушений, связанных с проведением матча, выявлено не было», — заявили в минской милиции.
Сообщается, что 11 нарушителей были задержаны за мелкое хулиганство, и пять — за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Все задержанные во время футбольного матча россияне были освобождены.
Ранее австрийский «Штурм» принес извинения за поступок своего фаната, который разбил голову боковому судье во время матча Лиги Европы с кипрским АЕКом.