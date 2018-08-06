Полузащитник сборной Уругвая согласовал контракт с «Зенитом»
Полузащитник «Дженоа» и сборной Уругвая по футболу Диего Лаксальт близок к переходу в «Зенит», сообщает «Советский спорт».
По информации La Gazzetta dello Sport, клуб из Северной столицы уже согласовал условия личного контракта с уругвайцем. Теперь сине-бело-голубым предстоит договориться с «Дженоа». Отмечается, что переговоры между командами ведутся с 4 августа.
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При этом на хавбека также претендуют «Кристал Пэлас», «Лацио» и «Милан».
25-летний Лаксальт выступает за «Дженоа» с 2015 года. На чемпионате мира — 2018 полузащитник провел четыре матча.
Ранее сообщалось, что «Зенит» предложит €18 млн за Лаксальта.