Полузащитник сборной Уругвая согласовал контракт с «Зенитом»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/413/11828413/upload-RIAN_5579723.HR-pic905-895x505-21712.jpg">

Полузащитник «Дженоа» и сборной Уругвая по футболу Диего Лаксальт близок к переходу в «Зенит», сообщает «Советский спорт».

По информации La Gazzetta dello Sport, клуб из Северной столицы уже согласовал условия личного контракта с уругвайцем. Теперь сине-бело-голубым предстоит договориться с «Дженоа». Отмечается, что переговоры между командами ведутся с 4 августа.

Реклама

При этом на хавбека также претендуют «Кристал Пэлас», «Лацио» и «Милан».

25-летний Лаксальт выступает за «Дженоа» с 2015 года. На чемпионате мира — 2018 полузащитник провел четыре матча.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложит €18 млн за Лаксальта.