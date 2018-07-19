Месси призвал руководство клуба пригласить в «Барселону» защитника «ПСЖ»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/361/11742361/RTS1Q559-pic905-895x505-87054.jpg">

Нападающий сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Лионель Месси призвал руководство клуба пригласить в команду защитника «ПСЖ» Тома Менье, передает «Советский спорт».

По информации Diario Gol, форвард считает, что защитник может усилить игру «Барселоны». При этом трансфер Менье позволит Серхи Роберто вернуться на привычную для него позицию в полузащите.

Реклама

Перед стартом чемпионата мира по футболу в России защитник французской команды сказал, что хотел бы остаться в клубе, за который выступает с 2016 года.

Этим летом «ПСЖ» возглавил немецкий тренер Томас Тухель.

Ранее хорватский футболист подписал контракт с «Енисеем».