Сбивший пешеходов в центре Москвы водитель выразил сожаление из-за случившегося

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Въехавший в пешеходов в центре Москвы таксист выразил сожаление из-за случившегося, сообщает «Советский спорт».

«Очень сожалею... До клиента 100 метров было, после этого хотел поехать домой и поспать», — рассказал водитель на допросе.

Также он отметил, что не был пьяным во время инцидента. Причину бегства таксист объяснил тем, что испугался расправы.

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По словам водителя, права у него с 2013 года, а в Москве он работает в течение месяца.

Ранее в сети появилась видеозапись допроса таксиста.