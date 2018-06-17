Сбивший пешеходов в центре Москвы водитель выразил сожаление из-за случившегося
Въехавший в пешеходов в центре Москвы таксист выразил сожаление из-за случившегося, сообщает «Советский спорт».
«Очень сожалею... До клиента 100 метров было, после этого хотел поехать домой и поспать», — рассказал водитель на допросе.
Также он отметил, что не был пьяным во время инцидента. Причину бегства таксист объяснил тем, что испугался расправы.
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По словам водителя, права у него с 2013 года, а в Москве он работает в течение месяца.