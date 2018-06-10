Пятикратная олимпийская чемпионка по плаванию оценила заплыв Овечкина в фонтане

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Американская пловчиха Кэти Ледеки прокомментировала поведение российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина, который после победы в финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли искупался в фонтане. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Хорошая техника», — написала 21-летняя американка.

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В активе Ледеки пять золотых медалей Олимпиад, а также одно серебро Игр-2016. Кроме того, американка является многократной чемпионкой мира по плаванию.

В прошедшем сезоне НХЛ «Вашингтон» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии плей-офф «столичные» обыграли новичка лиги «Вегас Голден Найт» с общим счетом 4-1. По итогам розыгрыша плей-офф Овечкин был признан самым ценным игроком.

Ранее пресс-служба «Кэпиталз» подготовила специальный видеоролик, посвященному победе клуба в розыгрыше главного трофея НХЛ.