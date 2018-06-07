Глава ФИФА посоветовал некоторым фанатам оставаться дома во время ЧМ-2018

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал о некоторых мерах предосторожности во время проведения чемпионата мира 2018 года в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Российские власти серьезно относятся к безопасности в рамках такого большого события. Они провели очень серьезную работу в сотрудничестве с полицией и правительствами других стран», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА.

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Функционер также отметил, что болельщикам, намеренным создать проблемы во время турнира, следует оставаться дома.

«Это уникально, как футбол и Кубок мира могут подготовить страны к диалогу по вопросам безопасности.

Любой болельщик, который приедет в Россию, окажется в гостеприимной и безопасной среде. А если кто-то намерен приехать, чтобы устроить здесь проблемы, то ему нужно оставаться дома», — подчеркнул он.

Ранее главе Эквадорской федерации футбола запретили ехать в Россию на чемпионат мира.