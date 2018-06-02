Зидан отменил встречу с членами тренерского штаба за день до ухода из «Реала»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отменил запланированное на 31 совещание с членами тренерского штаба команды за день до того, как объявил о своем уходе из клуба, сообщает издание AS.

По информации источника, помощники Зидана были сильно удивлены решением француза покинуть пост главного тренера команды и не знали о нем вплоть до того момента, когда специалист созвал экстренную пресс-конференцию.

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Ранее испанские СМИ рассказали о причинах ухода Зидана из «Реала».

45-летний наставник «сливочных» не смог найти общий язык с президентом клуба Флорентино Пересом по вопросам трансферов. В частности, Зидана беспокоило отсутствие ясности с будущим нападающих Криштиану Роналду и Гарета Бэйла в клубе.

Француз не был согласен с желанием руководителя клуба приобрести голкипера «Атлетика» из Бильбао Кепу Аррисабалагу, а также форвардов Роберта Левандовски и Неймара.