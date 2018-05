В «Зените» отреагировали на уход Зидана из «Реала»

В пресс-службе санкт-петербургского «Зенита» прокомментировали уход наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана со своего поста. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Шокированы новостью об уходе Зидана из «Реала». К счастью, мы успели подписать Сергея Семака во вторник. Так что, руки прочь, «Реал», — говорится в сообщении петербургского клуба.

Ранее Зидан объяснил свое решение покинуть пост главного тренера мадридского клуба.

Shocked by the news about Zidane leaving @realmadriden, but luckily we snapped up Sergey Semak on Tuesday so hands off Real! #Relieved