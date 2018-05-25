Болельщики «Ливерпуля» подверглись нападению хулиганов в Киеве

Болельщики «Ливерпуля» подверглись нападению хулиганов в киевском ресторане Rooster, который находится недалеко от Олимпийского стадиона, где пройдет финал Лиги чемпионов, сообщает ТАСС.

«Мы просто обедали и были погружены в свои дела, когда произошло нападение. Я приехал сюда совсем не для этого, а чтобы посмотреть футбол. Мы приехали в Киев буквально четыре часа назад и уже подверглись нападению, это было ужасно», — приводит слова одного из пострадавших Mirror.

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Отмечается, что около 20 человек в масках бросали в английских болельщиков стекла, столы и стулья. В результате инцидента несколько фанатов получили порезы головы и шеи.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, арестовали двух нападавших.

26 мая в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал ложной информацию о том, что более 2000 фанатов «Реала» вернули билеты на финал Лиги чемпионов.