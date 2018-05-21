Сборная России опустилась на третье место рейтинга Международной федерации хоккея

Сборная России расположилась на третьем месте рейтинга Международной федерации хоккея (ИИХФ) по итогам чемпионата мира, который проходил в Дании, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы ИИХФ, подопечные Ильи Воробьева имеют в своем активе 3930 очков.

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На чемпионате мира сборная России дошла до стадии четвертьфинала, где в овертайме проиграла команде Канады со счетом 4:5, которая продолжает возглавлять рейтинг с 3990 баллами.

Победитель ЧМ-2018 сборная Швеции занимает вторую строчку и имеет в своем активе 3945 очка.

Рейтинг ИИХФ

1. Канада — 3990;

2. Швеция — 3945;

3. Россия — 3930;

4. США — 3765;

5. Финляндия — 3765:

6. Чехия — 3690;

7. Швейцария — 3590;

8. Германия — 3575;

9. Норвегия — 3270;

10. Словакия — 3245;

11. Латвия — 3225;

12. Дания — 3130.

Ранее сообщалось, что сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею, обыграв в финале команду Швейцарии.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.