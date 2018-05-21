Сборная России опустилась на третье место рейтинга Международной федерации хоккея

Игроки сборной России Александр Барабанов, Михаил Григоренко, исполняющий обязанности главного... «РИА Новости»

Сборная России расположилась на третьем месте рейтинга Международной федерации хоккея (ИИХФ) по итогам чемпионата мира, который проходил в Дании, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы ИИХФ, подопечные Ильи Воробьева имеют в своем активе 3930 очков.

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На чемпионате мира сборная России дошла до стадии четвертьфинала, где в овертайме проиграла команде Канады со счетом 4:5, которая продолжает возглавлять рейтинг с 3990 баллами.

Победитель ЧМ-2018 сборная Швеции занимает вторую строчку и имеет в своем активе 3945 очка.

Рейтинг ИИХФ
1. Канада — 3990;
2. Швеция — 3945;
3. Россия — 3930;
4. США — 3765;
5. Финляндия — 3765:
6. Чехия — 3690;
7. Швейцария — 3590;
8. Германия — 3575;
9. Норвегия — 3270;
10. Словакия — 3245;
11. Латвия — 3225;
12. Дания — 3130.

Ранее сообщалось, что сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею, обыграв в финале команду Швейцарии.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.