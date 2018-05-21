Сборная России опустилась на третье место рейтинга Международной федерации хоккея
Сборная России расположилась на третьем месте рейтинга Международной федерации хоккея (ИИХФ) по итогам чемпионата мира, который проходил в Дании, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы ИИХФ, подопечные Ильи Воробьева имеют в своем активе 3930 очков.
На чемпионате мира сборная России дошла до стадии четвертьфинала, где в овертайме проиграла команде Канады со счетом 4:5, которая продолжает возглавлять рейтинг с 3990 баллами.
Победитель ЧМ-2018 сборная Швеции занимает вторую строчку и имеет в своем активе 3945 очка.
Рейтинг ИИХФ
1. Канада — 3990;
2. Швеция — 3945;
3. Россия — 3930;
4. США — 3765;
5. Финляндия — 3765:
6. Чехия — 3690;
7. Швейцария — 3590;
8. Германия — 3575;
9. Норвегия — 3270;
10. Словакия — 3245;
11. Латвия — 3225;
12. Дания — 3130.
Ранее сообщалось, что сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею, обыграв в финале команду Швейцарии.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.