Сборная России по футболу отправилась на сборы в Австрию

Сборная России по футболу отправилась в Австрию в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира, сообщает ТАСС.

Национальная команда в течение трех дней тренировалась в Новогорске. В Австрии российские футболисты проведут очередной сбор, после которого состоится товарищеский матч с австрийцами в Инсбруке.

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Уже в Австрии к сборной России присоединятся вратарь бельгийского «Брюгге» Владимир Габулов, полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев и защитник турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер.

Ранее нападающий национальной команды Артем Дзюба заявил о своей злости и мотивированности.