Румынка Халеп будет посеяна под первым номером на «Ролан Гаррос»

Румынка Симона Халеп, пройдя на теннисном турнире в Риме на один раунд дальше, чем датчанка Каролина Возняцки, сохранила первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и гарантировала себе первый номер посева на »Ролан Гаррос», сообщает «Советский спорт».

«Я знала до матча, что мне необходимо выиграть, чтобы сохранить первую позицию. Очень рада, удалось выиграть и сохранить лидерство. Не чувствовала никакого давления, вы даже могли заметить это по моей игре. Приятно быть первым номером, но я больше не думаю об этом», — цитирует Халеп сайт WTA.

Ранее сообщалось, что в полуфинале турнира в Риме Халеп встретится с россиянкой Марией Шараповой.