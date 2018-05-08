Овечкин прокомментировал победу над «Питтсбургом» и выход в финал

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвингз», а также выход в финал Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Советский спорт».

«Конечно, это очень приятные ощущения. Мы боролись до конца и очень упорно работали.

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Все ребята молодцы. Отдельно выделю Кузнецова. Он сделал то, что умеет лучшего всего», — сказал Овечкин.

Ранее сообщалось, что Овечкин впервые сыграет в финале конференции НХЛ.