ЦСКА разгромил «Арсенал» в чемпионате России по футболу

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Московский ЦСКА разгромил тульский «Арсенал» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась с счетом 6:0, сообщает ТАСС.

В составе победителей хет-трик оформил Федор Чалов, дубль у Ахмеда Мусы. Еще один мяч забил Александр Головин.

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Эта победа позволила ЦСКА опередить «Краснодар» и выйти на третье место в турнирной таблице. «Арсенал» располагается на седьмой строчке.

«Газета.Ru» провела трансляцию матча ЦСКА — «Арсенал».

Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига. 29-й тур

ЦСКА (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 6:0

Голы: 1:0 — Чалов, 2; 2:0 — Муса, 11; 3:0 — Чалов, 21; 4:0 — Головин, 40; 5:0 — Чалов, 43; 6:0 — Муса, 49