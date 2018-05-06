ЦСКА разгромил «Арсенал» в чемпионате России по футболу
Московский ЦСКА разгромил тульский «Арсенал» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась с счетом 6:0, сообщает ТАСС.
В составе победителей хет-трик оформил Федор Чалов, дубль у Ахмеда Мусы. Еще один мяч забил Александр Головин.
Реклама
Эта победа позволила ЦСКА опередить «Краснодар» и выйти на третье место в турнирной таблице. «Арсенал» располагается на седьмой строчке.
«Газета.Ru» провела трансляцию матча ЦСКА — «Арсенал».
Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига. 29-й тур
ЦСКА (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 6:0
Голы: 1:0 — Чалов, 2; 2:0 — Муса, 11; 3:0 — Чалов, 21; 4:0 — Головин, 40; 5:0 — Чалов, 43; 6:0 — Муса, 49